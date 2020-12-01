ВР направила на доопрацювання закон про регулювання вартості інтернету

Верховна рада направила на доопрацювання закон, яким регулюється вартість інтернету. Раніше проект закону ветував президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Нардепи направили законопроект №3014 на доопрацювання у комітет з питань цифрової трансформації. За це рішення проголосували 298 парламентаріїв.

Відзначимо, закон повинен був визначити вичерпний перелік вимог до учасників ринку електронних комунікацій, а також регулювати вартість інтернету. У ньому передбачили і відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.

Рекомендації президента, зокрема, стосувалися питань збору та зберігання персональної інформації користувачів інтернету, доступу до такої інформації, а також доступу постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг до земельних ділянок та інфраструктури для розгортання там мереж.

Як писало РБК-Україна, Рада схвалила законопроект у другому читанні в кінці вересня.

Нагадаємо, раніше Національне агентство по запобіганню корупції знайшло ознаки корупції в цьому документі.