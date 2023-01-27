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Под Изюмом двое мужчин подорвались на вражеском боеприпасе

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Харьковская область, Пятница 27 января 2023 15:14
Под Изюмом двое мужчин подорвались на вражеском боеприпасе Фото: под Изюмом двое мужчин подорвались на вражеском боеприпасе (t.me/police_kh_region)
Автор: Елизавета Драбкина

Двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что 26 января полицейские получили сообщение о том, что в лесополосе возле села Большая Камышеваха граждане подорвались на неустановленном боеприпасе.

Правоохранители установили, что на территории Барвенковской городской территориальной громады двое мужчин поехали искать металлолом. У лесополосы они обнаружили неизвестное взрывное устройство. Мужчины взяли находку в руки, но как раз в это время боеприпас сдетонировал.

В результате взрыва мужчины получили телесные повреждения. Их доставили в местную больницу.

Как сообщалось ранее, в Николаевской области автомобиль подорвался на мине, среди пострадавших есть ребенок, которому три недели.

К тому же, недавно в Донецкой области три человека подорвались на вражеских минах, двое из них погибли.

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