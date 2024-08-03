ВПЛ и ветераны могут пройти быстрые курсы профессиональной подготовки: какие условия
Внутренне переселенные лица и украинские ветераны могут пройти быстрые краткосрочные курсы профессиональной подготовки. Подать заявку можно до конца лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине объявило о наборе на бесплатные краткосрочные курсы профессиональной подготовки и переподготовки.
Приоритетными группами программ являются внутренне перемещенные лица, ветераны, семьи и другие.
В рамках проектов желающие могут пройти краткосрочные групповые курсы, направленные на обеспечение качественной профессионально-технической подготовки по направлению, выбранному каждым кандидатом индивидуально из предложенного перечня.
Участники также смогут посетить семинары по развитию/улучшению навыков по поиску работы, развитию социально-коммуникативных навыков, а также получить групповые и индивидуальные карьерные консультации.
Подать заявку могут жители 4 регионов Украины. В частности, к программе присоединились:
- Ивано-Франковская область (Калушская община),
- Львовская область (Дрогобычская, Стрыйская, Червоноградская общины),
- Тернопольская область (Кременецкая, Тернопольская общины),
- Сумская область (Лебединская, Николаевская поселковая, Недригайловская, Поповская, Садовская, Степановская, Тростянецкая общины).
Регистрация продлится до 1 сентября 2024 года.
Подробно ознакомиться с программами и условиями, а также подать заявку на участие можно по ссылке.
Напомним, что вчера Кабинет Министров Украины определил механизм работы для специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.
Одобренным постановлением правительство определило механизм деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.
Детальнее о том, чем занимается специалист по сопровождению ветеранов, можно узнать в материале РБК-Украина.
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