ВПЛ и ветераны могут пройти быстрые курсы профессиональной подготовки: какие условия

Внутренне переселенные лица и украинские ветераны могут пройти быстрые краткосрочные курсы профессиональной подготовки. Подать заявку можно до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине объявило о наборе на бесплатные краткосрочные курсы профессиональной подготовки и переподготовки.

Приоритетными группами программ являются внутренне перемещенные лица, ветераны, семьи и другие.

В рамках проектов желающие могут пройти краткосрочные групповые курсы, направленные на обеспечение качественной профессионально-технической подготовки по направлению, выбранному каждым кандидатом индивидуально из предложенного перечня.

Участники также смогут посетить семинары по развитию/улучшению навыков по поиску работы, развитию социально-коммуникативных навыков, а также получить групповые и индивидуальные карьерные консультации.

Подать заявку могут жители 4 регионов Украины. В частности, к программе присоединились:

Ивано-Франковская область (Калушская община),

Львовская область (Дрогобычская, Стрыйская, Червоноградская общины),

Тернопольская область (Кременецкая, Тернопольская общины),

Сумская область (Лебединская, Николаевская поселковая, Недригайловская, Поповская, Садовская, Степановская, Тростянецкая общины).

Регистрация продлится до 1 сентября 2024 года.

Подробно ознакомиться с программами и условиями, а также подать заявку на участие можно по ссылке.