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ВПО та ветерани можуть пройти швидкі курси професійної підготовки: які умови

Україна, Субота 03 серпня 2024 19:59
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ВПО та ветерани можуть пройти швидкі курси професійної підготовки: які умови Фото: ВПО та ветерани можуть пройти швидкі курси професійної підготовки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Внутрішньо переселені особи та українські ветерани можуть пройти швидкі короткострокові курси професійної підготовки. Подати заявку можна до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні оголосило набір на безкоштовні короткострокові курси професійної підготовки та перепідготовки.

Пріоритетними групами програм є внутрішньо переміщені особи, ветерани, їхні родини та інші.

У межах проєктів охочі зможуть пройти короткострокові групові курси, спрямовані на забезпечення якісної професійно-технічної підготовки за напрямом, обраним кожним кандидатом індивідуально із запропонованого переліку.

Учасники також зможуть відвідати семінари з розвитку/покращенню навичок із пошуку роботи, розвитку соціально-комунікативних навичок, а також отримати групові та індивідуальні кар’єрні консультації.

Подати заявку можуть жителі 4 регіонів України. Зокрема до програми долучились:

  • Івано-Франківська область (Калуська громада),
  • Львівська область (Дрогобицька, Стрийська, Червоноградська громади),
  • Тернопільська область (Кременецька, Тернопільська громади),
  • Сумська область (Лебединська, Миколаївська селищна, Недригайлівська, Попівська, Садівська, Степанівська, Тростянецька громади).

Реєстрація триватиме до 1 вересня 2024 року.

Детально ознайомитися з програмами та умовами, а також подати заявку на участь можна за посиланням.

Нагадаємо, що вчора Кабінет міністрів України визначив механізм роботи для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.

Ухваленою постановою уряд визначив механізм діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Детальніше про те, чим займається фахівець з супроводу ветеранів, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли. що ветерани можуть безкоштовно вивчитися в IT.

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