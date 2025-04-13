ВПЛ получат больше помощи на аренду жилья: что изменится

Правительство приняло постановление, которое значительно совершенствует программу субсидий на аренду жилья для ВПЛ. Отныне больше украинцев, которые из-за войны потеряли свои дома, смогут получить финансовую помощь на аренду жилья. Изменения касаются как условий участия, так и размера выплат.

Что предусматривают нововведения

Автоматическое продление субсидии каждые 6 месяцев. Если семья и в дальнейшем соответствует критериям, обращаться повторно не нужно - Пенсионный фонд самостоятельно проверит данные через государственные реестры. Ранее субсидия действовала только год.

Фиксированный предел обязательного платежа - 20% дохода. Если аренда в пределах социальных нормативов превышает эту сумму, государство покроет разницу. Это позволит увеличить размер выплат, особенно для семей с невысокими доходами.

Обновленный расчет субсидий. Средняя стоимость аренды пересмотрена согласно последним данным Госстата. Теперь помощь будет соответствовать актуальным ценам на жилье в 2025 году.

Субсидия для аренды комнаты. Теперь ее можно получить даже при официальной аренде части помещения, а не только полноценной квартиры или дома.

Гибкость в выборе договора. Можно использовать как типовой договор аренды, так и собственноручно заключенный документ между арендодателем и арендатором.

Возможность аренды у юридических лиц. ВПЛ могут снимать жилье не только у физических лиц или ФЛП, но и у компаний, что расширяет варианты для поиска жилья.

Добровольный отказ от налоговой компенсации. Если владелец жилья не хочет получать налоговую компенсацию, он может отказаться от нее без потери силы договора.

В ведомстве отмечают, что цель изменений заключается в том, чтобы сделать государственную помощь более доступной, уменьшить бюрократические барьеры и поддержать как можно больше переселенцев, которые потеряли собственное жилье из-за войны.