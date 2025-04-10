Как получить субсидию летом 2025: кому нужно и как подать новое заявление

Пенсионный фонд автоматически переназначит субсидии большинству получателей. Но есть исключения, когда без обращения не обойтись.

С приближением неотапливаемого сезона украинцам стоит проверить, нужно ли им повторно обращаться за жилищной субсидией. Если в вашей семье не изменилось имущественное положение и состав домохозяйства, волноваться не стоит - субсидию на лето 2025 года вам переназначат автоматически. Но в отдельных случаях подать заявление все же необходимо.

Когда обязательно подавать новое заявление

Обращение в Пенсионный фонд необходимо, если:

вы арендуете жилье и оплачиваете коммунальные услуги;

у вас в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих меньше количества зарегистрированных;

субсидия ранее была назначена в размере 0 грн;

вы претендуете на компенсацию за твердое топливо или сжиженный газ.

Важно помнить, что в случае изменений в имущественном состоянии или составе домохозяйства об этом нужно сообщить ПФУ в течение 30 дней.

Как и где подать документы

Подать заявление на субсидию можно несколькими способами:

лично или по почте в сервисный центр ПФУ;

через электронный портал Пенсионного фонда или мобильное приложение;

через портал "Дія";

в ЦНАПах;

через уполномоченных лиц местных советов.

Для онлайн-обращения понадобится КЭП (квалифицированная электронная подпись).

Заявление без справок и деклараций

Если не хотите собирать бумаги, можно выбрать упрощенную подачу заявления - тогда Пенсионный фонд сам оформит декларацию на основе информации из государственных реестров. В этом случае вам нужно лишь:

указать данные о членах семьи;

указать адрес и тип субсидии;

ввести IBAN-счет для зачисления средств;

выбрать удобный способ связи (телефон, email, мобильное приложение или вебпортал ПФУ).

Можно ли подать позже

Если вы подадите заявление в мае или июне, субсидия будет назначена с начала неотапливаемого сезона.

Если в вашей семье есть особые обстоятельства (например, фактически проживают меньше человек, чем зарегистрировано, или были дорогостоящие покупки за счет благотворителей) - лучше подать полный пакет документов.