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Как высчитывается размер субсидии на аренду жилья для ВПЛ: объяснение

Украина, Вторник 25 февраля 2025 18:00
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Как высчитывается размер субсидии на аренду жилья для ВПЛ: объяснение Фото: ВПЛ объяснили, как высчитывается размер субсидии на аренду жилья (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине в этом году начала действовать новая программа помощи для внутренне перемещенных лиц - субсидия на аренду жилья. Ее размер рассчитывается индивидуально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Как отмечает министерство, размер субсидии на аренду жилья рассчитывается индивидуально для каждого отдельного переселенца и семьи из категории ВПЛ. Поскольку стоимость аренды на жилье в разных населенных пунктах разная, то и размер субсидии в областном центре, городах и селах области будет отличаться.

При расчете субсидии принимаются во внимание:

  • уровень доходов семьи;
  • количество членов семьи;
  • стоимость аренды жилья в конкретном регионе.

В Минсоцполитики приводят пример расчета субсидии. К примеру, семья ВПЛ из двух взрослых и двух детей снимает в Днепре жилье за 12 тысяч гривен. При этом среднемесячный совокупный доход семьи составляет 17 тысяч гривен (работает только папа, мама находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет).

В таком случае семья может получить субсидию на аренду жилья в размере 9788 гривен. Самостоятельно семье необходимо будет оплатить немного 2212 гривен.

Если же семья в таком же составе и с такими же доходами проживает в Житомире и платит за аренду жилья 8 тысяч гривен размер субсидии для нее может покрывать 100% расходов на аренду. То есть государство оплатит все 8 тысяч гривен.

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Новая субсидия для ВПЛ

Напомним, что в прошлом году правительство анонсировало новый вид помощи для внутренних переселенцев - субсидия на аренду жилья. В январе 2025 года стартовал прием заявок.

Кабмин уменьшил финансовый порог на право получать субсидию. Теперь на такую субсидию могут рассчитывать семьи, которые тратят на аренду более 20% своих доходов, вместо ранее предложенных 30%. При этом для получения субсидии договор аренды должен быть зарегистрирован в Пенсионном фонде Украины.

Переселенцы параллельно с субсидией на аренду жилья смогут получать и субсидию на коммуналку.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как переселенцам оформить выплаты на проживание.

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Министерство социальной политики Субсидии в Украине Внутренне перемещенные лица
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