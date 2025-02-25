Как высчитывается размер субсидии на аренду жилья для ВПЛ: объяснение

В Украине в этом году начала действовать новая программа помощи для внутренне перемещенных лиц - субсидия на аренду жилья. Ее размер рассчитывается индивидуально.

Как отмечает министерство, размер субсидии на аренду жилья рассчитывается индивидуально для каждого отдельного переселенца и семьи из категории ВПЛ. Поскольку стоимость аренды на жилье в разных населенных пунктах разная, то и размер субсидии в областном центре, городах и селах области будет отличаться.

При расчете субсидии принимаются во внимание:

уровень доходов семьи;

количество членов семьи;

стоимость аренды жилья в конкретном регионе.

В Минсоцполитики приводят пример расчета субсидии. К примеру, семья ВПЛ из двух взрослых и двух детей снимает в Днепре жилье за 12 тысяч гривен. При этом среднемесячный совокупный доход семьи составляет 17 тысяч гривен (работает только папа, мама находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет).

В таком случае семья может получить субсидию на аренду жилья в размере 9788 гривен. Самостоятельно семье необходимо будет оплатить немного 2212 гривен.

Если же семья в таком же составе и с такими же доходами проживает в Житомире и платит за аренду жилья 8 тысяч гривен размер субсидии для нее может покрывать 100% расходов на аренду. То есть государство оплатит все 8 тысяч гривен.

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