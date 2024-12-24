Субсидии для ВПЛ: что изменится для переселенцев с 2025 года

Переселенцы с нового года смогут получать еще одну субсидию. Кроме субсидии на коммуналку, также будут начислять субсидию на аренду жилья для ВПЛ.

Больше об изменениях в выплате субсидии для лиц из категории ВПЛ - в материале РБК-Украина ниже.

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В правительстве отмечают, что для некоторых переселенцев в Украине с 2025 года будут доступны две субсидии. Их можно будет получать одновременно, независимо друг от друга.

Получить две субсидии смогут семьи или отдельные люди, у которых низкий доход и которые нуждаются в финансовой поддержке от государства.

Субсидия на коммуналку

Внутренние переселенцы, как и другие украинцы из социально уязвимых категорий, могут оформить субсидию на коммунальные услуги, в том числе в отопительный сезон.

Подать заявку можно онлайн (на сайт ПФУ, мобильном приложении "Пенсионный фонд" или через "Дію"), а также в отделении Пенсионного фонда, исполнительных органах местной власти или центрах предоставления административных услуг.

Субсидию на коммуналку могут получить семьи ВПЛ, в которых расходы на ЖКУ превышают установленный для них обязательный платеж. Подчеркнем, что помощь для ВПЛ на проживание не учитывается в совокупный доход при расчете субсидии.

Если переселенцы проживают в арендованном жилье, то при оформлении субсидии договор аренды не нужен.

Субсидия на аренду жилья

Этот вид помощи - новый и будет доступен только с середины января 2025 года. Оформить такую субсидию смогут не все ВПЛ, а только те, кто проживает в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

Субсидию на аренду жилья будет назначать Пенсионный фонд. Поэтому договор аренды должен быть зарегистрирован в ПФУ. Пример договора будет доступен на сайте или в отделении Пенсионного фонда.

Оформить субсидию на аренду смогут семьи или отдельные лица, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если у семьи доходы меньше, чем два прожиточных минимума на одного человека (5840 гривен на человека), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.