Субсидии для ВПЛ: что изменится для переселенцев с 2025 года
Переселенцы с нового года смогут получать еще одну субсидию. Кроме субсидии на коммуналку, также будут начислять субсидию на аренду жилья для ВПЛ.
Больше об изменениях в выплате субсидии для лиц из категории ВПЛ - в материале РБК-Украина ниже.
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В правительстве отмечают, что для некоторых переселенцев в Украине с 2025 года будут доступны две субсидии. Их можно будет получать одновременно, независимо друг от друга.
Получить две субсидии смогут семьи или отдельные люди, у которых низкий доход и которые нуждаются в финансовой поддержке от государства.
Субсидия на коммуналку
Внутренние переселенцы, как и другие украинцы из социально уязвимых категорий, могут оформить субсидию на коммунальные услуги, в том числе в отопительный сезон.
Подать заявку можно онлайн (на сайт ПФУ, мобильном приложении "Пенсионный фонд" или через "Дію"), а также в отделении Пенсионного фонда, исполнительных органах местной власти или центрах предоставления административных услуг.
Субсидию на коммуналку могут получить семьи ВПЛ, в которых расходы на ЖКУ превышают установленный для них обязательный платеж. Подчеркнем, что помощь для ВПЛ на проживание не учитывается в совокупный доход при расчете субсидии.
Если переселенцы проживают в арендованном жилье, то при оформлении субсидии договор аренды не нужен.
Субсидия на аренду жилья
Этот вид помощи - новый и будет доступен только с середины января 2025 года. Оформить такую субсидию смогут не все ВПЛ, а только те, кто проживает в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.
Субсидию на аренду жилья будет назначать Пенсионный фонд. Поэтому договор аренды должен быть зарегистрирован в ПФУ. Пример договора будет доступен на сайте или в отделении Пенсионного фонда.
Оформить субсидию на аренду смогут семьи или отдельные лица, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если у семьи доходы меньше, чем два прожиточных минимума на одного человека (5840 гривен на человека), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.
Выплаты для ВПЛ
Напомним, что внутренне перемещенные лица в Украине могут оформить денежную помощь на проживание. С марта 2024 года Кабмин усовершенствовал механизм выплат, поэтому их могут получить только самые уязвимые категории населения.
Главное условие для начисления - это совокупный доход семьи ВПЛ. В расчете на одного члена семьи доход не должен превышать 9 444 гривен.
Размер такой ежемесячной помощи - 2 тысячи гривен, для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен. Подробнее о выплатах для переселенцев - в материале РБК-Украина.
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