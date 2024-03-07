Для переселенцев могут продлить срок подачи заявлений без потери выплат

Внутренне перемещенным лицам могут продлить срок подачи заявления после 1 марта без потери выплат за два месяца.

Об этом заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время телемарафона.

"Мы обратились, и просим правительство поддержать возможность подачи заявления наших ВПЛ до конца апреля без потери выплат за март и апрель", - сказала она.

Верещук напомнила, что для некоторых категорий необходимо было обратиться с заявлением и пакетом документов.

"Люди обратились, но в силу обстоятельств, которых было много, месяца не хватило, и людям назначают в ЦНАПе или управлении соцзащиты на апрель или даже дальше", - рассказала министр.

По ее словам, людям необходим срок, чтобы спокойно, без ажиотажа, без очередей подать заявления.

Выплаты для ВПЛ

С 1 марта 2024 гда помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут быть продолжены после подачи заявления и при определенных условиях. Однако пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты продолжат получать выплаты без заявлений.

После подачи нового заявления выплаты смогут и дальше получать те семьи, которые либо проживают в зоне боевых действий и у них есть дети, либо проживают на условно безопасной территории (например, в Ивано-Франковской области) и их дети по определенным причинам не могут учиться в формате офлайн, то есть родители должны за ними присматривать и не могут трудоустроиться.

Кроме того, выплаты продолжат семьям, в которых есть трудоспособные лица, которые сделали шаги, чтобы найти работу, например, вставших на учет в центре занятости. Выплаты продлят в том числе нашедшим работу.

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

До 1 марта выплаты получали около 2,5 млн человек. Ожидается, что после решения правительства их будут получать 1,5 млн. человек.