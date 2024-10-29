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Не только погибшие. Какие данные в Украине засекречены во время войны

Вторник 29 октября 2024 10:32
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Не только погибшие. Какие данные в Украине засекречены во время войны Во время войны в Украине некоторая информация демографам недоступна (фото: Сергей Гудак/Укринформ/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

В Украине во время войны с РФ не обнародуют не только информацию о количестве погибших защитников и защитниц, но и некоторые другие демографические данные.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Какие данные не получают демографы во время войны

По словам эксперта, демографам сейчас недоступна также информация:

  • о половозрастной структуре умерших
  • о возрастной структуре женщин, живущих в стране
  • о рождаемости по возрасту матери (т.е. во сколько лет матери рожают детей)

"Раньше это давало возможность понимать, как происходят процессы старения материнства и т.д. По этим показателям рассчитывается количество детей, которые родит одна женщина в течение жизни", - рассказал Гладун.

Он добавил, что от Государственной службы статистики начиная с 2022 года демографы ничего не получали.

"Раньше сотрудничество было очень тесным, они много отчетов нам передавали. Сейчас же мы ориентируемся на данные Министерства юстиции, которые они раз в полгода публикуют", - отметил ученый.

Он объяснил, что речь идет о количестве актов гражданского состояния по рождаемости, смертности, бракам и разводам.

"Пользуемся данными Госпогранслужбы о пересечении границы. Но только по западной. Потому что граница с РФ закрыта, а о том, что происходит на другой части - мы не знаем ничего", - добавил специалист.

Как РФ уничтожает Украину "демографически"

Гладун подчеркнул, что у демографов нет претензий, что "Госстат не дает данные".

"Мы на них не обижаемся, мы их понимаем. Я тоже считаю, что во время войны часть информации должна быть закрыта. А демографические данные - это стратегическая информация, особенно о количестве погибших и их возрастном составе", - объяснил он.

Эксперт отметил, что Россия "уничтожает нас, в том числе демографически":

  • первое направление уничтожения - убийства и военных, и гражданских
  • второе - депортация украинцев на свои территории
  • третье - заселение наших земель россиянами

"И то, что наши люди уезжают за границу и часть из них не вернется - это тоже удар по нашей демографии. Все это Россия понимает. И она все это делает целенаправленно", - считает он.

По словам Гладуна, сейчас наконец-то многие поняли, что "демография является едва ли не самым главным фактором существования и функционирования государства".

"До большой войны мы не испытывали такого внимания к демографии. Процессы как-то шли сами по себе. Где-то уменьшилась численность детей - объединили школы. Где-то стало меньше студентов - объединили университеты. Вот так оно постепенно менялось. Но сейчас всем это стало нужно", - подытожил он.

Напомним, ранее в ООН обнародовали данные, согласно которым в Украине из-за войны население сократилось на 10 млн человек.

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