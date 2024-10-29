Сколько украинцев вернутся из-за границы во время войны: что говорит демограф

За границей хотят остаться около 25% беженцев из Украины. Однако важной частью остаются те украинцы, кто до сих пор не определился, вернется ли домой.

Число украинских беженцев в Европе насчитывает уже более 6,2 млн. Из них около 25% решили, что останутся за границей. До 40% украинцев говорят, что хотят вернуться. Однако, по словам демографа, нужно бороться за тот процент украинцев, которые еще не определились.

"Нужно поддерживать с ними контакт, помогать как-то. Чтобы они видели, что о них тоже заботятся, что они нужны своей стране", - отметил Гладун.

По словам демографа, выделять большие суммы денег для беженцев не стоит. Помогать нужно пострадавшим и тем чьи дома разрушены. Независимо от того, за границей этот человек или в Украине.

В Украине уже более 4 млн внутренне перемещенных лиц. Это люди, которые покинули свое жилье, но остались в стране.

"Нам все планы нужно строить не на 52 млн, даже не на 42. А признать и откровенно сказать, что нас в стране после войны будет примерно 30 млн. И уже под эту численность планировать и экономику, и развитие социальной инфраструктуры, и дальнейшую жизнь ," - заметил демограф.