Будет влиять антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода 7 февраля

По ее данным, ночью столбики термометров опускаться ночью до умеренного мороза, ожидается в большинстве областей от -3 до -9 градусов. Однако днем температура воздуха будет повышаться до 2 градусов тепла. Лишь на востоке днем все же будет холоднее, ожидается от -1 до -4 градусов.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточным, умеренным, порой порывистым, что сразу ощутимо будет снижать температуру комфорта. На дорогах возможна гололедица.

Погода в Киеве

В Киеве 7-го февраля осадки маловероятны, возможны даже прояснения. На дорогах местами гололедица. Ночью от -3 до -5 градусов, днем около нуля.

"В дальнейшем в Украине будет сухо и холодненько. Нормальная зимняя погода", - уточнила Диденко.