Впливатиме антициклон: синоптик розповіла, якою буде погода 7 лютого

За її даними, вночі стовпчики термометрів опускатися вночі до помірного морозу, очікується у більшості областей від -3 до -9 градусів. Однак вдень температура повітря підвищуватиметься до 2 градусів тепла. Лише на сході вдень все ж буде холодніше, очікується від -1 до -4 градусів.

Вітер в Україні буде переважно північно-східним, помірним, часом рвучким, що одразу відчутно знижуватиме температуру комфорту. На дорогах можлива ожеледиця.

Погода у Києві

У Києві 7-го лютого опади малоймовірні, можливі навіть прояснення. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі від -3 до -5 градусів, вдень близько нуля.

"Надалі в Україні буде сухо та холодненько. Нормальна зимова погода", - уточнила Діденко.