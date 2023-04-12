ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай планирует закрыть воздушное пространство возле Тайваня, - Reuters

Новина українською →
Китай, Среда 12 апреля 2023 22:36
Китай планирует закрыть воздушное пространство возле Тайваня, - Reuters Фото: Китай планирует закрыть воздушное пространство возле Тайваня (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Китай заявил, что планирует закрыть воздушное пространство возле Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Китай планирует закрыть воздушное пространство севернее Тайваня с 16 по 18 апреля. Такой шаг может помешать полетам в регионе.

"Запрет нарушит работу северного региона полетной информации Тайваня", - отметили четыре анонимных источника Reuters.

Напомним, сегодня Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям.

Тем временем армия Китая продолжает проводить маневры и тренировки вблизи Тайваня, хотя накануне Пекин объявлял о завершении военных учений.

Добавим, на фоне чего глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, готовится к войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно