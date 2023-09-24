Повлияет на льготы. Кабмин определил, какие территории находятся на линии столкновения
Украинское правительство установило принцип определения территорий на линии столкновения. Это повлияет на льготы для отдельных жителей временно оккупированных населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
В ведомстве отметили, что во время очередного заседания приняли постановление о некоторых вопросах определения правового режима на временно оккупированных территориях Украины.
"Правительство установило принцип определения территорий (на линии столкновения - ред.). Это обеспечит реализацию жителями прифронтовых территорий предусмотренных законом льгот. Так, правительство четко определило, какие именно населенные пункты считаются находящимися на линии столкновения", - отмечают в Кабмине.
По данным ведомства, к таким территориям будут относиться населенные пункты, которые находятся на в районах активных боевых действий (их определяет Минреинтеграции).
Какие льготы предусмотрены
Граждане Украины, которые проживают в оккупации, в населенных пунктах на линии столкновения, имеют право на получение определенного образовательного уровня на территории других регионов Украины за счет средств госбюджета. Также им должны предоставлять места в общежитиях на время учебы.
При этом лица, которые завершили получение высшего образования в оккупации, имеют право пройти аттестацию для определения квалификаций. Исключение - лица, которые получение высшего образования на ВОТ начали после даты начала временной оккупации соответствующей территории.
Напомним, все участники боевых действий в Украине имеют право на льготы. РБК-Украина объясняло, как их получить.
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