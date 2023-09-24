Вплине на пільги. Кабмін визначив, які території перебувають на лінії зіткнення

Український уряд встановив принцип визначення територій на лінії зіткнення. Це вплине на пільги для окремих жителів тимчасово окупованих населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

У відомстві зазначили, що під час чергового засідання ухвалили постанову про деякі питання визначення правового режиму на тимчасово окупованих територіях України.

"Уряд встановив принцип визначення територій (на лінії зіткнення - ред.). Це забезпечить реалізацію мешканцями прифронтових територій передбачених законом пільг. Так, уряд чітко визначив, які саме населені пункти вважаються такими, що знаходяться на лінії зіткнення", - зазначають у Кабміні.

За даними відомства, до таких територій будуть належати населені пункти, які знаходяться в районах активних бойових дій (їх визначає Мінреінтеграції).

Які пільги передбачені

Громадяни України, які мешкають в окупації, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів держбюджету. Також їм мають надавати місця у гуртожитках на час навчання.

При цьому особи, які завершили здобуття вищої освіти в окупації, мають право пройти атестацію для визначення кваліфікацій. Виняток - особи, які здобуття вищої освіти на ТОТ розпочали після дати початку тимчасової окупації відповідної території.

Нагадаємо, що всі учасники бойових дій в Україні мають право на пільги. РБК-Україна пояснювало, як їх отримати.