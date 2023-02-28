Повлияет на имидж страны. В Госдепе предупредили Китай о последствиях передачи оружия РФ

Китайская помощь России в виде любого летального оружия может иметь трагические последствия, вызывающие вопросы со стороны других стран по отношению к политике Пекина.
Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Представитель Госдепа заявил, что любая летальная помощь Китаем России для применения в Украине будет потенциально ужасающей и трагической для народа Украины. Также он отметил, что это будет "очень четким сигналом для стран по всему миру о лживости заявлений Китая о том, что он не занимает ни одной стороны в этой войне".
Прайс подчеркнул, что другие страны уже задают вопрос о том, почему Китай поддерживает Россию по другим способам, включая экономическую, дипломатическую, политическую помощь, а также поддерживает Москву своей риторикой.
"Все это вопросы, на которые должна ответить страна, заявляющая о своем нейтралитете в этой жестокой агрессивной войне, в этом жестоком территориальном завоевании", - подчеркнул представитель администрации США.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины.
Также со ссылкой на Der Spiegel мы писали, что Россия ведет переговоры с китайским производителем беспилотников по производству дронов-камикадзе.
В Белом доме уже отреагировали на это. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Китаю придется заплатить "реальную цену", если он продолжит поддерживать Россию.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Китай выберет сторону Украины, поскольку помощь России может привести к Третьей мировой войне.
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