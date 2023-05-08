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Уверенная победа Украины над РФ будет сигналом для сдерживания Китая, - Фриланд

Фото: вице-премьер Канады Христя Фриланд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Уверенная победа Украины в войне против России позволит сдержать Китай от потенциальной агрессии.

Об этом заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Самый сильный сигнал сдерживания, который мы можем послать Китаю - это уверенная победа Украины (в войне против России - ред.)", - заявила она.

При этом Фриланд подчеркнула, что поражение России покажет всем диктаторам мира, что "демократия готова защищаться и в конце концов способна победить".

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел говорил, что Китаю нельзя доверять посредничество в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно затягивание войны.

При этом он считает, что Запад входит в эпоху стратегического соперничества между демократией, с одной стороны, и авторитарными правителями, с другой.

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