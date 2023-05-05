Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и Китаем, - президент Чехии
Запад входит в эпоху стратегического соперничества между демократией, с одной стороны, и авторитарными правителями, с другой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела, приводимое České noviny.
Глава Чехии привел Россию, ведущую агрессивную войну против Украины, и Китай, укрепляющий свое влияние во всем мире экономическими средствами.
"Демократически настроенные страны должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять им", - сказал Павел.
По его словам, потенциально на стороне демократических лидеров будут страны, у которых есть некоторые недостатки, но пытаются быть демократическими и готовыми к сотрудничеству.
"С другой стороны, те, кто хочет изменить существующий миропорядок, будут переписывать нормы международного права, правила международной торговли, а также хотели бы получить большее влияние и власти над рядом стран", - добавил президент Чехии.
Ранее Павел говорил, что Китаю нельзя доверять посредничество в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно затягивание войны.
Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.
Во время визита в Украину чешский президент Петр Павел расписался на технике подразделения ВСУ, которое отправляется на фронт.
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