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Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и Китаем, - президент Чехии

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Пятница 05 мая 2023 22:58
Запад вступает в эру стратегического соперничества с Россией и Китаем, - президент Чехии Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Запад входит в эпоху стратегического соперничества между демократией, с одной стороны, и авторитарными правителями, с другой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела, приводимое České noviny.

Глава Чехии привел Россию, ведущую агрессивную войну против Украины, и Китай, укрепляющий свое влияние во всем мире экономическими средствами.

"Демократически настроенные страны должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять им", - сказал Павел.

По его словам, потенциально на стороне демократических лидеров будут страны, у которых есть некоторые недостатки, но пытаются быть демократическими и готовыми к сотрудничеству.

"С другой стороны, те, кто хочет изменить существующий миропорядок, будут переписывать нормы международного права, правила международной торговли, а также хотели бы получить большее влияние и власти над рядом стран", - добавил президент Чехии.

Ранее Павел говорил, что Китаю нельзя доверять посредничество в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно затягивание войны.

Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.

Во время визита в Украину чешский президент Петр Павел расписался на технике подразделения ВСУ, которое отправляется на фронт.

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