Впевнена перемога України над РФ буде сигналом для стримування Китаю, - Фріланд

"Найсильніший сигнал стримування, який ми можемо послати Китаю - це впевнена перемога України (у війні проти Росії - ред.)", - заявила вона.

При цьому Фріланд підкреслила, що поразка Росії покаже всім диктаторам світу, що "демократія готова захищатися і зрештою здатна перемогти".

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петро Павло говорив, що Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідне затягування війни.

При цьому він вважає, що Захід входить в епоху стратегічного суперництва між демократією, з одного боку, та авторитарними правителями, з іншого.

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