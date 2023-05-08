UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Впевнена перемога України над РФ буде сигналом для стримування Китаю, - Фріланд

Фото: віце-прем'єр Канади Христя Фріланд (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Впевнена перемога України у війні проти Росії дозволить стримати Китай від потенційної агресії.

Про це заявила віце-прем'єр Канади Христя Фріланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Найсильніший сигнал стримування, який ми можемо послати Китаю - це впевнена перемога України (у війні проти Росії - ред.)", - заявила вона.

При цьому Фріланд підкреслила, що поразка Росії покаже всім диктаторам світу, що "демократія готова захищатися і зрештою здатна перемогти".

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петро Павло говорив, що Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідне затягування війни.

При цьому він вважає, що Захід входить в епоху стратегічного суперництва між демократією, з одного боку, та авторитарними правителями, з іншого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаКитайВійна Росії проти України