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Спалах випадків: в Україні 4640 нових заражень коронавірусом

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Київ, Середа 15 вересня 2021 08:20
Спалах випадків: в Україні 4640 нових заражень коронавірусом Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 4640 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Спалах випадків: в Україні 4640 нових заражень коронавірусом

За добу в Україні госпіталізували 1 609 осіб; летальних випадків - 93; одужали - 1 858 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 33 878 осіб, методом ІФА - 8 562 особи, експрес-тестами - 32 991 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

В Україні вперше з травня виявили більше 4600 нових заражень коронавірусом.

Нагадаємо, вчені з Національної академії наук прогнозують понад 5 тисяч нових випадків зараження інфекцією в Україні.

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