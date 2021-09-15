ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До кінця 2022 року. В ООН назвали терміни масової вакцинації у світі

Новость на русском →
Нью-Йорк, Середа 15 вересня 2021 08:50
До кінця 2022 року. В ООН назвали терміни масової вакцинації у світі Фото: глава Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахід (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

До кінця 2022 року кожна людина у світі має отримати щеплення від коронавірусу. Аби досягти такого результату, світова спільнота повинна докласти рішучі зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нового глави Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахіда під час брифінгу.

"Я збираюся зробити все, що в силах голови ГА ООН, щоб упевнитися, що ми можемо домогтися поставленої мети - провести вакцинацію всіх людей без винятку до кінця 2022 року", - сказав Шахід.

За його словами, в ООН мають намір на початку наступного року провести велику зустріч, в рамках якої повинні взяти участь світові лідери та ключові експерти.

"Ми не зможемо бути в безпеці, поки все не захистимося", - додав Шахід.


Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу ООН
NEWS
Українки здобули три медалі у змаганнях Континентального туру Світової легкої атлетики
Українки здобули три медалі у змаганнях Континентального туру Світової легкої атлетики
DAILY
Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться