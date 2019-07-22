Вперше Україна направила миротворців у Малі

Фото: миротворці ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)

23 червня 2019 року український національний персонал у складі 5 осіб уперше долучився до місії на Малі

Вперше Україна направила миротворців у складі 5 осіб для виконання завдань Багатопрофільної інтегрованої Місії ООН зі стабілізації в Малі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопітні війська ЗС України.

Зазначається, на даний момент 61 представник українського національного персоналу виконує завдання в місіях ООН, НАТО та спільних миротворчих силах.

"Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (12 осіб); Місія ООН у Косово (2 особи); Місія ООН у Республіці Південний Судан (4 особи); Тимчасові сили ООН із забезпечення безпеки в Аб’єй (6 осіб); Сили ООН з підтримання миру на Кіпрі (1 особа); Тренувально-дорадча місія НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан (21 особа); Багатопрофільна інтегрована Місія ООН зі стабілізації у Малі (5 осіб); Спільні миротворчі сили в зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (10 військових спостерігачів)", - уточнює представник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, автомобіль місії Організації Об'єднаних Націй у Малі наїхав на міну, в результаті чого поранення отримали десятеро миротворців.

Як повідомляло РБК-Україна, у Малі внаслідок нападу на автомобіль, у якому рухалися представники миротворчої місії ООН, загинули троє миротворців із Гвінеї. У представництві місії ООН в Малі повідомили, що цей випадок виявився пограбуванням і це відрізняє його від попередніх нападів джихадистів із використанням мінометів та іншої зброї на півночі країни.