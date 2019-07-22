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Впервые Украина направила миротворцев в Мали

Новости » Общество    22.07.2019 - 21:59
Впервые Украина направила миротворцев в Мали
Фото: миротворцы ООН (wikimedia.org/Cpl. Janessa Pon)

23 июня 2019 года украинский национальный персонал в составе 5 человек впервые приобщился к миссии на Мали

Впервые Украина направила миротворцев в составе 5 человек для выполнения заданий Многопрофильной интегрированной Миссии ООН по стабилизации в Мали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что на данный момент 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах.

"Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12 человек); Миссия ООН в Косово (2 человека); Миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека); Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6 человек); Силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 лицо); Тренировочно-совещательная миссия НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан (21 лицо); Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали (5 человек); Совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (10 военных наблюдателей)", - уточняет представитель Генштаба ВСУ.

Напомним, автомобиль миссии Организации Объединенных Наций в Мали наехал на мину, в результате чего ранения получили десять миротворцев.

Как сообщало РБК-Украина, в Мали в результате нападения на автомобиль, в котором двигались представители миротворческой миссии ООН, погибли трое миротворцев из Гвинеи. В представительстве миссии ООН в Мали сообщили, что этот случай оказался ограблением и это отличает его от предыдущих нападений джихадистов с использованием минометов и другого оружия на севере страны.

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