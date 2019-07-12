ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Малі автомобіль ООН підірвався на міні, поранені 10 миротворців

Новини » Надзвичайні події    12.07.2019 - 08:46
У Малі автомобіль ООН підірвався на міні, поранені 10 миротворців
Ілюстративне фото (wikimedia.orgCpl. Janessa Pon)

Цю ситуацію ООН наразі розслідує

Автомобіль місії Організації Об'єднаних Націй у Малі наїхав на міну, в результаті чого поранення отримали десятеро миротворців. Про це заявив речник ООН Фархан Нак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

За його словами, цю ситуацію ООН наразі розслідує і продовжує стежити за розвитком подій.

"Місія ООН у Малі повідомляє, що один із її захищених від мін автомобілів наїхав на вибуховий пристрій під час операції поблизу міста Кідал на півночі країни. Попередні дані вказують що 10 миротворців, які перебували на борту, отримали поранення,у тому числі четверо - важкі", - сказав Нак.

Нак також звернув увагу, що чинне внутрішнє збройне протистояння у Малі створило безпрецедентно складну гуманітарну ситуацію та лише протягом першої половини цього року призвело до загибелі близько 600 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок аварії літака в Ефіопії авіакомпанії Ethiopian Airlines число загиблих співробітників Організації об'єднаних націй зросла до 19. В результаті аварії загинули 157 осіб на борту, включаючи молодого співробітника IOM Анн-Катрін Файгл. 

На Донбасі зросла кількість підривів населення на вибухових пристроях Радбез ООН відреагував на авіаудар по притулку для нелегалів у Лівії
Новини України ООНминаМали
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся