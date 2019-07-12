У Малі автомобіль ООН підірвався на міні, поранені 10 миротворців

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Цю ситуацію ООН наразі розслідує

Автомобіль місії Організації Об'єднаних Націй у Малі наїхав на міну, в результаті чого поранення отримали десятеро миротворців. Про це заявив речник ООН Фархан Нак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

За його словами, цю ситуацію ООН наразі розслідує і продовжує стежити за розвитком подій.

"Місія ООН у Малі повідомляє, що один із її захищених від мін автомобілів наїхав на вибуховий пристрій під час операції поблизу міста Кідал на півночі країни. Попередні дані вказують що 10 миротворців, які перебували на борту, отримали поранення,у тому числі четверо - важкі", - сказав Нак.

Нак також звернув увагу, що чинне внутрішнє збройне протистояння у Малі створило безпрецедентно складну гуманітарну ситуацію та лише протягом першої половини цього року призвело до загибелі близько 600 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок аварії літака в Ефіопії авіакомпанії Ethiopian Airlines число загиблих співробітників Організації об'єднаних націй зросла до 19. В результаті аварії загинули 157 осіб на борту, включаючи молодого співробітника IOM Анн-Катрін Файгл.