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Вперше з березня 2020 року: в Ірландії дозволять роботу нічних клубів

Автор: Валерія Поліщук

Влада Ірландії дозволить нічним клубам знову відкритися вперше з березня 2020 року. Однак уряд вирішив відкласти зняття майже всіх обмежень, які діють на території країни, оскільки в Ірландії зростає кількість хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після введення одного з найжорсткіших в Європі режимів ізоляції, уряд Ірландії сподівався скасувати більшість обмежень на цьому тижні, включаючи необхідність фізичної дистанції і вимога про наявність сертифікатів вакцинації в барах і ресторанах.

Ці заходи будуть продовжені до лютого, як і вимога, щоб в барах і ресторанах обслуговували тільки столики. Відвідувачі нічних клубів повинні носити захисні маски, за винятком випадків, коли вони їдять, п'ють і танцюють.

Обмеження закладів на повністю сидячі концерти викликало гнівну реакцію. Промоутери організували і продали безліч концертів на найближчі тижні, грунтуючись на інформації, отриманої у вересні, про те, що обмеження щодо місць проведення концертів будуть зняті з поточного тижня.

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