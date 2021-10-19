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Впервые с марта 2020 года: в Ирландии разрешат работу ночных клубов

Автор: Валерия Полищук

Власти Ирландии разрешат ночным клубам вновь открыться впервые с марта 2020 года. Однако правительство решило отложить снятие почти всех ограничений, которые действуют на территории страны, поскольку в Ирландии растет количество больных COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После введения одного из самых жестких в Европе режимов изоляции, правительство Ирландии надеялось отменить большинство ограничений на этой неделе, включая необходимость физической дистанции и требование о наличии сертификатов вакцинации в барах и ресторанах.

Эти меры будут продлены до февраля, как и требование, чтобы в барах и ресторанах обслуживали только столики. Посетители ночных клубов должны носить защитные маски, за исключением случаев, когда они едят, пьют и танцуют.

Ограничение заведений на полностью сидячие концерты вызвало гневную реакцию. Промоутеры организовали и продали множество концертов на ближайшие недели, основываясь на информации, полученной в сентябре, о том, что ограничения в отношении мест проведения концертов будут сняты с текущей недели.

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