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"Велике будівництво" у Дніпропетровській області: Голик показав трасу Дніпро-Решетилівка

Новини » Транспорт     20.03.2020 - 10:01
"Велике будівництво" у Дніпропетровській області: Голик показав трасу Дніпро-Решетилівка
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Роботи плануються завершити протягом одного року

У Дніпропетровській області триває будівництво траси національного значення Н-31 Дніпро - Решетилівка. Про це написав на своїй сторінці в Facebook координатор національного проекту "Велике будівництво" Юрій Голик.

"Дніпропетровська область. Траса Н-31 Дніпро - Решетилівка. Будівництво", - пише Голик і публікує фотозвіт з траси, на якій йдуть активні дорожні роботи.

Роботи на будівництві траси національного значення Н-31 Дніпро - Решетилівка планується завершити протягом одного року.

Траса Н-31 Дніпро-Решетилівка має протяжність 137 км і пов'язує Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів. Вона є найважливішим об'єктом усієї програми розвитку інфраструктури "Велике будівництво", яку торік ініціював президент Володимир Зеленський. Всього в рамках програми у 2020 році буде збудовано та відремонтовано 4 000 км доріг міжнародного і національного значення, а також 2 500 км доріг місцевого значення.

Також в рамках "Великого будівництва" будується, ремонтується і реконструюється кілька сотень об'єктів соціальної інфраструктури. Очікується, що протягом 2020 року в Україні з'явиться не менше 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 спортивних споруд та 200 пунктів надання екстреної медичної допомоги.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, докладну інформацію про кожному об'єкті "Великого будівництва" можна отримати на онлайн-карті національної програми. Тут вказані як об'єкти дорожньої інфраструктури, так і соціальні.

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