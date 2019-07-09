ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський розпорядився створити систему обліку в лісгоспах

Новини » Політика    09.07.2019 - 15:05
Зеленський розпорядився створити систему обліку в лісгоспах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Офіс президента буде контролювати виконання указу

Міноборони та органам на місцях президент Володимир Зеленский доручив встановити централізовану систему обліку деревини в державних та комунальних лісгоспах для припинення незаконної вирубки лісу. Про це заявив заступник керівника офісу президента Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відсутність системи обліку є причиною існування сірого ринку деревини.

"Наша задача побороти незаконні рубки деревини. Ми знаємо про цю проблему, нас не вдасться ввести в оману. Для того, щоб припинити проблему вже зараз, не очікуючи формування нового уряду, ми вимагаємо вжити всіх необхідних заходів для побудови централізованої системи обліку деревини", - заявив Гончарук.

Він заявив, що Офіс президента буде контролювати виконання указу.

"Є міністерство оборони. В МОУ є 15 своїх лісгоспів. Навіщо Міноборони лісгоспи - це тема для окремої дискусії. Але вони є, вони мають окремий режим роботи. В цих лісгоспах так само рубиться ліс. В цих лісгоспах так само має бути встановлена система обліку. Це одне з джерел незаконної деревини, прикриваючись яким насправді існує сірий ринок деревини. Друга велика частина - це комунальні лісгоспи", - зазначив він.

За його словами, у зв'язку з цим, в указі президента написано, що органам на місцях через ОДА доручено провести роз’яснювальну роботу, що невстановлення системи дає можливість для існування сірого ринку деревини.

Нагадаємо, Рада посилила покарання за незаконну вирубку лісів. Верховна рада прийняла за основу і в цілому законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів".

Зеленський звільнив ще кількох голів райадміністрацій Зеленський назвав умови зняття блокади Донбасу
Новини України Володимир Зеленськийвырубка леса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся