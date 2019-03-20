ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всі матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться в один день

Новини » Спорт    20.03.2019 - 11:52
Всі матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться в один день
Фото: Кубок України з футболу (Сердюк Станіслав/УНІАН)

ФФУ визначила 7 квітня датою проведення поєдинків

Стала відома дата і час проведення всіх матчів 1/4 фіналу Кубка України. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України (ФФУ).

Всі поєдинки цієї стадії відбудуться 7 квітня.

"Інгулець" (Петрове) - "Карпати" (Львів) 14:00
"Львів" (Львів) - "Зоря" (Луганськ) 14:00
"Дніпро-1" (Дніпро) - "Ворскла" (Полтава) 17:00
"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) 17:00

Також була визначена дата проведення півфінальних матчів національного кубка. Вони будуть зіграні 17 квітня.

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться 8 квітня.

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, у плані-календарі поточного сезону відбулися зміни у зв'язку з проведенням в країні президентських виборів.

Українські арбітри призначені на матч 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів Вінгер "Динамо" Циганков визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ
Новини України Кубок УкраинывремядатаФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся