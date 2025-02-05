Впервые в Украине. Водителя лишили прав из-за нарушения правил воинского учета

Из-за нарушения правил воинского учета граждан могут ограничивать в праве управления транспортными средствами. Первый такой случай в Украине уже зафиксирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Opendatabot.
Согласно информации сервиса мониторинга, в Украине зафиксирован первый случай, когда человека ограничили в праве управлять авто из-за нарушения правил воинского учета.
Речь идет о том, что суд удовлетворил соответствующий иск Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
"Водителя впервые временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил воинского учета - пока он не выполнит требования ТЦК или же если это требование не будет отозвано", - пояснили в Opendatabot.
При этом в Едином государственном реестре судебных решений ("Бабушка") можно найти как минимум 41 судебное дело, связанное с ограничением права на управление транспортным средством из-за нарушения правил воинского учета.
Отмечается, что сейчас в большинстве случаев суды возвращают подобные дела обратно. Однако это связано лишь с проблемами в оформлении исков - в частности с неуплатой ТЦК и СП судебного сбора.
Адвокат Валентина Слободянюк объяснила, что "ТЦК, как государственные органы, могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам - ведь нововведения в законодательство о мобилизации состоялись в середине 2024 года".
"Стоит понимать, что эта ситуация временная - поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна была бы появиться в бюджетах ТЦК. Соответственно увеличатся и шансы на успех в судах", - добавила она.
По словам эксперта, ограничение в праве управления автомобилем не является нововведением для наших граждан. Такую меру воздействия активно практикуют, например, государственные и частные исполнители в отношении должников по алиментам.
Уточняется, что судебные решения по таким делам полностью обезличены - в них не указываются стороны процесса, что не дает возможности проверить на наличие дела в отношении себя.
"Это может быть связано с планами законодателей закрыть доступ к информации о судебных делах, касающихся мобилизации. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде и готовится ко второму чтению", - предположили на платформе.
Слободянюк подтвердила, что "действительно, сейчас в таких категориях дел отсутствуют правовые требования по обезличиванию данных участников дела".
"Такие меры возможны только по уголовным делам, в закрытых судебных процессах и по судебным решениям о проведении негласных следственных действий. Теперь же ограничение доступа к Реестру или отдельных решений в нем происходит с целью предотвращения угроз жизни и здоровью судей и участников судебного процесса", - рассказала она.
Основанием для этого, по ее словам, могут быть "инструктивные письма СБУ, поручения правительства, обращения от командования ВСУ".
Итак, украинцы могут узнать, есть ли против них подобные иски, только:
Между тем проверить наличие штрафов от ТЦК и СП можно в Едином государственном реестре должников (где открыто более 25 тысяч производств за нарушение правил воинского учета).
Свободный и бесплатный доступ к информации автоматизированной системы исполнительного производства обеспечивает Министерство юстиции Украины - с помощью индивидуального идентификатора доступа.
Напомним, ранее мы рассказывали, как действовать при получении повестки, чтобы не иметь проблем.
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