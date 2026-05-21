"Впервые такое видел": в Константиновке заметили дрон-дракон с термитовой смесью (видео)

10:53 21.05.2026 Чт
Сначала думали, что это фосфор
"Впервые такое видел": в Константиновке заметили дрон-дракон с термитовой смесью (видео) Фото: над Константиновкой сбили дрон-дракон с термитовой смесью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Боец мобильной огневой группы бригады "Хищник" уничтожил российский дрон-дракон над Константиновкой в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции Украины.

Российские войска используют беспилотники "Молния" с термитной смесью для выжигания антидронових сеток и позиций.

Во время боевого дежурства боец мобильной огневой группы бригады "Хищник" с позывным "Джанго" зафиксировал такой дрон в воздухе.

"Я сначала не понял, что это. Думали, фосфор. Горит, тянет за собой шлейф. Впервые такое видел. Решил стрелять", - рассказал он.

Боец открыл огонь и сначала отстрелил подвес с зажигательной смесью, не дав дрону выполнить задачу. После этого добил и сам беспилотник.

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности обнаружила повышенный радиационный фон на обломках российского ударного дрона, которым враг атаковал Черниговскую область в апреле 2026 года.

При обследовании найденных обломков специалисты зафиксировали уровень гамма-излучения в 12 мкЗв/ч, что существенно превышает норму и угрожает здоровью людей.

В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников
