"Впервые такое видел": в Константиновке заметили дрон-дракон с термитовой смесью (видео)
Боец мобильной огневой группы бригады "Хищник" уничтожил российский дрон-дракон над Константиновкой в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции Украины.
Российские войска используют беспилотники "Молния" с термитной смесью для выжигания антидронових сеток и позиций.
Во время боевого дежурства боец мобильной огневой группы бригады "Хищник" с позывным "Джанго" зафиксировал такой дрон в воздухе.
"Я сначала не понял, что это. Думали, фосфор. Горит, тянет за собой шлейф. Впервые такое видел. Решил стрелять", - рассказал он.
Боец открыл огонь и сначала отстрелил подвес с зажигательной смесью, не дав дрону выполнить задачу. После этого добил и сам беспилотник.
Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности обнаружила повышенный радиационный фон на обломках российского ударного дрона, которым враг атаковал Черниговскую область в апреле 2026 года.
При обследовании найденных обломков специалисты зафиксировали уровень гамма-излучения в 12 мкЗв/ч, что существенно превышает норму и угрожает здоровью людей.