Впервые за шесть лет. Венесуэла возобновила поставки нефтепродуктов из РФ вместо США

Венесуэла сменила поставщика нефтепродукта - лигроина. Ранее она покупала его в США, но теперь возобновила поставки из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Агентство отмечает, что именно торговая политика США подталкивает страны к более тесному сотрудничеству.
Согласно данным Kpler, с марта по октябрь 2025 года поставки американского лигроина упали до нуля, в то время как российского - выросли до более 7 миллионов баррелей.
В августе поставки составляли 49 000 баррелей в день, а в сентябре - 69 000 баррелей. Отмечается, что это первая волна поставок лигроина из РФ в Каракас за почти шесть лет.
Лигроин - нефтепродукт, который используют для разбавления сверхтяжелой нефти для ее транспортировки по трубопроводам для экспорта.
Венесуэла начала искать нового поставщика после того, как американский лидер Дональд Трамп в начале 2025 года отозвал лицензию энергетическим компаниям страны, включая Chevron Corp.
Это привело к завершению 18-месячного периода, в течение которого Венесуэла покупала лигроин у США. Для американских НПЗ эта страна была удобным рынком для излишков.
Для РФ соглашение с Венесуэлой выгодно тем, что Москва получила возможность сбывать излишки нефтепродукта после потери доступа к рынкам Евросоюза из-за санкций.
Напомним, страны G7 хотят максимально увеличить давление на экспорт российской нефти. План охватывает повышение добычи в Саудовской Аравии и ОАЭ и снижение закупок российской нефти в Индии и Турции.
Отметим, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон ожидает увеличения импорта американской нефти Индией и сокращения ее закупок у РФ.
Кроме того, Украина в августе-октябре резко увеличила дальние удары по российским НПЗ, лишив страну-агрессора около 1 млн баррелей нефтепереработки в сутки.