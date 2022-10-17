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В "ДНР" заявили об обмене пленными по формуле 110 на 110

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Понедельник 17 октября 2022 16:08
В "ДНР" заявили об обмене пленными по формуле 110 на 110 Иллюстративное фото: в "ДНР" заявили об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 17 сентября, между Украиной и Россией, возможно, происходит обмен военнопленными по формуле 110 на 110.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин.

По его словам, в результате обмена пленными Россия должна вернуть "80 гражданских моряков, а также 30 военнослужащих из "ДНР", "ЛНР" и России".

"Мы Киеву отдаем в основном женщин", - добаил Пушилин.

Более детальной информации главарь так называемой "ДНР" не раскрыл. Официальные украинские источники пока не подтверждают и не опровергают его слова.

Напомним, ранее стало известно, что 13 октября между Украиной и Россией произошел обмен пленными, в результате которого были освобождены 20 защитников Украины. Среди них были те, кого удерживали в колонии Еленовки.

Также мы писали, что 11 октября из российского плена удалось освободить 32 защитника Украины.

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