В "ДНР" заявили об обмене пленными по формуле 110 на 110

Иллюстративное фото: в "ДНР" заявили об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110 (Getty Images)

В понедельник, 17 сентября, между Украиной и Россией, возможно, происходит обмен военнопленными по формуле 110 на 110.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин.