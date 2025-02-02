Ястремская уступила в финале турнира в Линце

WTA 500 Линц, Финал

Даяна Ястремская - Екатерина Александрова - 2:6, 6:3, 5:7

Ястремская, находящаяся на 72-й строчке в рейтинге WTA, играла против 30-й ракетки мира "нейтральной" россиянки Александровой. Это была шестая встреча соперниц на корте. В предыдущих встречах небольшое преимущество было в пользу украинки - 3:2.

Обе соперницы похожи по стилю игры - предпочтение отдают атлетичности и сильным ударам, без особого креатива. В первой партии "перестрелку" выиграла соперница украинки, которая не допускала грубых ошибок и действовала более уравновешенно. В свою очередь Ястремская слишком нервничала, была на взводе, из-за чего сама создавала себе больше проблем. Отечественная теннисистка сначала отдала свою подачу, уступая - 1:2. Затем пыталась отыграть отставание в два пункта. Но в восьмом гейме снова допустила ошибки на собственном мяче и проиграла партию - 2:6.

На второй сет украинка вышла более заряженной. Поборолась на подаче соперницы, хотя и уступила. Но потом снова стала спешить и без боя, под ноль, отдала свою. Когда же россиянка повела - 3:0, показалось, что в поединке все уже ясно. Но перепады Ястремской в настроении иногда имеют и положительную сторону. Сбросив оковы ответственности, украинка взяла шесть геймов подряд, завершив вторую партию в свою пользу - 6:3.

Победный настрой украинки сохранился и в начале третьего сета. Взяв подачу россиянки, она мощно стартовала - 3:0. Но затем позволила сопернице сравнять результат - 3:3. Решающим стал девятый гейм, когда при счете 5:5 Ястремская, ведя 40:0, умудрилась проиграть собственную подачу. Соперница воспользовалась эти подарком и в следующем розыгрыше забрала сет, матч и титул.

Поединок длился чуть больше двух с половиной часов. Ястремская остановилась в шаге от самого большого титула в своей карьере. Ранее она побеждала на трех турнирах WTA 250 (в 2018 и 2019 годах). В Линце был шанс взять титул на соревновании более высокого уровня.