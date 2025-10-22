ua en ru
Впервые в истории вышел полный перевод Торы на украинском языке. Работа длилась почти 2 года

Среда 22 октября 2025 16:51
Впервые в истории вышел полный перевод Торы на украинском языке. Работа длилась почти 2 года Издание уже отправляют в синагоги по всей Украине (фото: ФЕГУ)
Автор: Василина Копытко

В Украине впервые издали полный перевод Торы на украинский язык. Это беспрецедентное событие не только для еврейского сообщества, но и для всей украинской культуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федерации еврейских громад Украины в Facebook.

Перевод длился около двух лет

Работа над переводом длилась около двух лет и стала результатом совместных усилий переводчиков, лингвистов и раввинов под руководством издателя Михаила Шифрина.

Проект состоялся при поддержке Марка (Менахема-Менделя) Винарского, постоянного партнера ФЕГУ в издательских инициативах.

Координировали перевод раввин Леви Энгельсман и Варвара Коробкова. По их словам, над текстом работали более десяти переводчиков и редакторов, а каждое слово обсуждалось с особой точностью.

"Было сложно найти раввинов, свободно владеющих украинским, но нам удалось создать профессиональную команду высочайшего уровня. Иногда они могли целый день обсуждать перевод только одного слова", - рассказал председатель ФЕГУ раввин Мейер Стамблер.

Он отметил, что команда опиралась на авторитетные переводы Торы на другие языки, чтобы обеспечить максимальную точность и одновременно сохранить глубину содержания.

Большое религиозное и культурное значение

По словам раввина Стамблера, это издание имеет не только религиозное, но и культурное значение:

"Перевести Тору на язык, на котором ее никогда раньше не издавали, - это большая честь и одновременно ответственность. Мы открываем доступ к Слову Вс-вышнего для сотен тысяч евреев, которые говорят на украинском", - добавил Стамблер.

Новый этап в развитии еврейского книгоиздания

Перевод Торы стал очередным шагом в работе Издательского центра ФЕГУ, который последовательно переводит ключевые религиозные тексты на украинский язык. Новое издание уже рассылают в еврейские громады по всей Украине.

Добавим, что Тора содержит основные законы и учения иудаизма. Ее традиционно считают главным текстом, через который Бог открыл свою волю человечеству.

Читайте также о том, как евреи празднуют Новый год Рош ха-Шана и почему в этот период массово едут в Умань для паломничества.

Ранее мы писали о том, что недавно в Киеве на членов еврейской общины напали неизвестные, которые выкрикивали антисемитские лозунги, демонстрировали нацистские жесты и распыляли слезоточивый газ. Полиция расследует инцидент.

