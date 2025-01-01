Впервые в истории: суд выдал ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников подтвердило, что Западный окружной суд Сеула одобрил ордер на арест, выданный по запросу следователей, которые расследуют кратковременное введение Юном военного положения.

Отстраненный от должности глава государства находится под следствием по обвинениям в том, что он был лидером восстания (мятежа). Это одно из немногих уголовных обвинений, от которых президент Южной Кореи не имеет иммунитета. Отдельно в Конституционном суде рассматривается дело об импичменте.

Нынешний ордер на арест действует до 6 января и дает следователям лишь 48 часов на содержание Юна под стражей после его задержания. После этого следователи должны решить, запрашивать ли ордер на арест или освободить его.

По данным информагентства Yonhap, после ареста Юн будет содержаться в Сеульском центре содержания под стражей.

Адвокат президента Юн Каб Кюн назвал ордер на арест незаконным и недействительным, ведь согласно законодательству, генеральный прокурор не имеет полномочий требовать выдачи ордера. Он сказал, что юридическая команда президента подаст заявление в Конституционный суд, чтобы остановить действие ордера.

Окружной суд выдал ордер из-за вероятности того, что Юн не явится на вызов без уважительной причины, а также из-за наличия веских оснований подозревать Юна в совершении преступления.

Ордер на арест действующего президента является беспрецедентным и углубляет политический кризис, охвативший Республику Корея - четвертую по величине экономику Азии и ключевого союзника США.

Сотни сторонников Юна собрались возле его резиденции 31 декабря в знак протеста против выдачи ордера, некоторые из них вступили в столкновение с полицией.

Дальнейший процесс неопределен

Пока неизвестно, когда и как будет исполнен ордер на арест Юна. В Службе безопасности президента заявили, что будут рассматривать ордер на арест в соответствии с надлежащей правовой процедурой. Суд также одобрил ордер на обыск по месту жительства отстраненного президента.

Ранее полиция пыталась, но не смогла провести обыск в офисе Юна в рамках расследования из-за того, что служба безопасности президента заблокировала доступ.

Сейчас прокуратура предъявила обвинения трем высокопоставленным чиновникам оборонного ведомства из-за введения Юном военного положения.

Обвинения по делу о военном положении также выдвинуты бывшему министру обороны Ким Йонг Гену, первое слушание по делу которого состоится 16 января, а также начальнику Главного управления контрразведки Минобороны Йо Ин Хену и командующему столичного командования обороны Ли Джин Ву. Ожидается, что обвинений будет выдвинуто еще больше.

Во вторник в рамках расследования следователи провели обыски в офисах армейской контрразведки.

Попытка мятежа в Южной Корее

3 декабря тогдашний президент Республики Корея Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Таким образом глава государства хотел запретить политическую деятельность и цензурировать СМИ, стало первым подобным приказом с 1980-х годов.

Южнокорейский парламент отклонил решение о введении военного положения, а протестующие подрались с полицией на улице. Учитывая напряженную ситуацию, президент отменил военное положение, оно длилось около шести часов.

14 декабря парламент объявил импичмент Юну. Его отстранили от исполнения обязанностей и передали полномочия премьеру страны Хану Док Су.

Хан стал исполняющим обязанности президента, но 27 декабря и ему объявили импичмент после того, как он отказался утвердить назначенных парламентом судей Конституционного суда.

Новым исполняющим обязанности президента стал министр финансов Чхве Сан Мок.

Следующее слушание по делу Юна в Конституционном суде запланировано на пятницу, 3 января.

Ким Йонг Мин, депутат от оппозиционной Демократической партии, которая имеет большинство в парламенте и которая инициировала голосование за импичмент Юна, заявил во вторник: "Процесс исполнения ордера и расследования может быть очень сложным", призвав следователей немедленно исполнить ордера.