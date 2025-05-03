Не дождались подарков: хоккейная сборная Украины осталась в Дивизионе 1А

Сборная Украины по хоккею не сумела повыситься в классе и в следующем сезоне снова будет играть в Дивизионе 1А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

"Сине-желтые" выступали во втором по силе эшелоне мирового хоккея впервые с 2017 года. И то, что команда закрепилась в нем - можно считать хорошим результатом. Но на фоне того, что был реальный шанс выйти в элиту, итог турнира откровенно огорчает.

Где недобрала Украина

Прилично сыграв с наиболее рейтинговыми оппонентами - Великобританией (3:4, по буллитам), Италией (3:2, по буллитам) и Польшей (4:1), уверенно одолев хозяев соревнований - Румынию (4:0), наши хоккеисты умудрились уступить в решающей игре одному из аутсайдеров - Японии (2:3). Причем уступить азиатам было возможно, но не в основное время. К сожалению, подопечные Дмитрия Христича с этой задачей не справились.

Пришлось ждать результатов соперников, ведь существовали турнирные расклады, при которых Украина еще могла зацепиться за высший дивизион. К сожалению, подарков "сине-желтым" никто не сделал. Италия уверенно одолела Румынию (7:1), а Великобритания - Польшу (3:0). И именно эти команды повысились в классе.

Чемпионат мира в Дивизионе 1А, результаты 5-го тура

Япония - Украина - 3:2

Румыния - Италия - 1:7

Великобритания - Польша - 3:0

Итоговая таблица

Великобритания - 12 очков Италия - 10 Украина - 9 Япония - 7 Польша - 6 Румыния - 1

Таким образом Великобритания и Италия в следующем году сыграют в Топ-дивизионе. А Румыния - опустилась в Дивизион 1В.

С кем "сине-желтые" будут играть через год

В следующем году национальная команда Украины попытается со второй попытки пробиться в элиту: занять одно из двух первых мест в Дивизионе 1А.

Где состоится турнир - пока неизвестно. Нет еще и полного списка соперников. Известны лишь три из пяти команд, с которыми будет спорить Украина.

Это наши соперники по нынешнему турниру - Япония и Польша. А также сборная Литвы, которая выиграла турнир в Дивизионе 1В.

Еще два оппонента станут известны в мае. Это будут две худшие команды Топ-дивизиона по итогам ЧМ-2025.