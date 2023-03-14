RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Впервые за время независимости. "Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды

Фото: "Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды (t.me/UOP_Official)
Автор: Елизавета Драбкина

Государственный концерн "Укроборонпром" приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки. Производство развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

Сообщается, что по заказу Минобороны уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми украинские военные бтют по россиянам.

Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских снарядов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм.

При этом из соображений безопасности производство вынесено за пределы государства, однако в создании боеприпасов принимают участие украинцы: конструкторы, технологи, токари, литейщики.

Напомним, ранее "Укроборонпром" совместно со страной НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм.

Также сообщалось, что "Укроборонпром" планирует производить новое вооружение вместе с чешским производителем бронированной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкроборонпромНАТО