ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина надеется на помощь Испании, чтобы получить влияние в Латинской Америке, - Зеленский

Новина українською →
Пятница 30 июня 2023 20:11
Украина надеется на помощь Испании, чтобы получить влияние в Латинской Америке, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина рассчитывает, что во время председательства Испании в Евросоюзе нашей стране удастся получить влияние в Латинской Америке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава государства рассказал, что несколько неназванных стран заблокировали для него приглашение принять участие в саммите ЕС-Латинская Америка в Брюсселе 17-18 июля, которое инициировал премьер Испании Педро Санчес.

"У нас есть формула мира, и Педро оказал нам большую поддержку. Он ведет постоянный диалог с Латинской Америкой, и они прислушиваются к нему, это факт. Но я скажу откровенно, что некоторые страны Латинской Америки блокируют это решение и это приглашение", - рассказал президент.

Он также отметил, что ожидает от стран Латинской Америки, что они не только присоединятся к формуле мира, но и выступят против войны, которую начали россияне.

Страны Латинской Америки и война в Украине

Отметим, что большинство стран Латинской Америки занимают нейтральную позицию по отношению к полномасштабной войне России против Украины. В частности, крупнейшие государства континента - Колумбия, Бразилия, Мексика и Аргентина - отказались предоставлять нашим военным оружие по просьбе США.

К примеру, своей неоднозначной позицией особенно известна Бразилия, президент которой обвинял страны Запада в том, что они "поощряют войну", предоставляя Украине оружие. При этом страна продолжает сохранять сотрудничество с Россией.

Сейчас же Украина активно пытается привлечь страны Латинской Америки к поддержке формулы мира, поскольку, как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, такую инициативу должно поддержать как можно большее количество стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Испания Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Провокация или реальная угроза? Зачем россияне выводят людей с ЗАЭС и пугают "терактом"
Провокация или реальная угроза? Зачем россияне выводят людей с ЗАЭС и пугают "терактом"
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны