Впервые за 30 лет: по всей Германии сегодня прозвучали сирены

В четверг, 11 сентября, по всей Германии состоялся общенациональный День предупреждения. Власти проверили системы оповещения - от мобильных сообщений и телевизионных объявлений до сирен, которые впервые за три десятилетия снова прозвучали в Берлине.

Как проходило испытание

В 11:00 в столице и земле Бранденбург одновременно сработали более 200 сирен, установленных в последние годы. Громкий звук, нарастающий и стихающий в течение минуты, должен был предупредить население о возможной опасности. В 11:45 систему завершили минутным непрерывным сигналом.

Жители также получили оповещения на мобильные телефоны и могли слышать объявления по радио и телевидению.

Почему это важно

Сирены в Берлине были демонтированы еще в 1993 году, ведь тогда их считали ненужными. Однако изменение ситуации с безопасностью заставило власти вернуть эту систему.

До конца года в Берлине планируют активировать 450 сирен, а в течение двух лет добавить еще более 100 - в основном в отдаленных районах.

Сотрудничество с армией и техника от правительства

Кроме традиционных методов предупреждения, Германия расширяет сотрудничество с Бундесвером. Это включает возможность использования инфраструктуры и транспортных путей военными в случае чрезвычайной ситуации.

Федеральное правительство также обеспечивает страну специализированными машинами для пожарных, медиков и спасателей. Всего планируют предоставить около 630 таких автомобилей.

Власти призывают к личной ответственности

Представители берлинского Сената отмечают, что даже при наличии современных систем оповещения каждый житель должен быть готовым самостоятельно действовать в кризисных условиях. Это касается и стихийных бедствий, и техногенных аварий, и военных угроз.

"Среди населения должно быть понимание личной ответственности. Каждый должен подумать о том, как информировать себя и как действовать", - подчеркнула представительница внутренней администрации Сената Фридерике фон Гольтум.