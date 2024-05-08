Впервые с 2022 года. Зеленский назначил более 100 судей

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 113 судей в должности судей местных судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Это первые указы о назначении на должности судей с 2022 года.
На сайте президента указано, что указ был издан по трем категориям:
Ранее РБК-Украина рассказывало, что президент Владимир Зеленский запустил процедуру отбора судей в Конституционный суд.
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