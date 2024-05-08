Вперше з 2022 року. Зеленський призначив понад 100 суддів

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 113 суддів на посади суддів місцевих судів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Це перші укази про призначення на посади суддів з 2022 року.
На сайті президента вказано, що указі було видано щодо трьох категорій:
Раніше РБК-Україна розповідало, що президент Володимир Зеленський запустив процедуру відбору суддів до Конституційного суду.
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