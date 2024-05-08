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Вперше з 2022 року. Зеленський призначив понад 100 суддів

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 113 суддів на посади суддів місцевих судів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Це перші укази про призначення на посади суддів з 2022 року.

На сайті президента вказано, що указі було видано щодо трьох категорій:

  • щодо суддів, у яких сплив п’ятирічний термін повноважень і які пройшли кваліфікаційне оцінювання суддів вже за нового складу ВККС
  • щодо учасників добору на посади суддів 2017 року, які пройшли співбесіди з новими складами ВККС та ВРП
  • щодо групи кандидатів на посади суддів, подання яких у 2016 році були повернуті тодішньою Адміністрацією Президента у ВРП, а звідти - у ВККС. Зазначені кандидати також пройшли співбесіди з новими складами ВККС та ВРП.

Раніше РБК-Україна розповідало, що президент Володимир Зеленський запустив процедуру відбору суддів до Конституційного суду.

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Володимир ЗеленськийСуд