ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ворвавшемуся в дом Пелоси преступнику предъявили обвинение

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 29 октября 2022 16:26
Ворвавшемуся в дом Пелоси преступнику предъявили обвинение Фото: ворвавшемуся в дом Пелоси преступнику предъявили обвинение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мужчине, который ударил молотком по голове мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, предъявили обвинение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Преступника обвиняют в покушении на убийство и других уголовных преступлениях. Первоначально полиция отказалась назвать мотив нападения на Пола Пелоси, который, по словам его жены, перенес операцию в связи с переломом черепа и травм правой руки и кисти.

Сама 82-летняя спикер Палаты представителей, занимающий второе место в конституционной линии преемственности на посту президента США, во время нападения находилась в Вашингтоне со своим охранным отрядом.

Ранее стало известно, что напавший на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси ворвался в дом целенаправленно и хотел причинить вред политику, но не застал ее дома.

Также мы писали, что на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси было совершено нападение. В результате злоумышленник ранил ее мужа, он госпитализирован.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год