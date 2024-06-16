Впервые за 2 года. Россия обогнала США по поставкам газа в Европу
Россия в мае впервые с 2022 года обогнала США по объемам поставок газа в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.
В мае 2024 года поставки российского газа и СПГ по трубопроводам составили 15% от общего объема поставок в ЕС и другие страны Европы. В то время как объем поставок из США составил 14%.
США были крупнейшим поставщиком газа в Европе с 2022 года, обогнав Россию после того, как страны Европы начали отказывать от российского газа из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Как объясняет FT, на рост объемов поставок российского газа повлияли, в частности, перебои на крупном экспортном объекте СПГ в США. В это время России удалось поставить в Европу больше газа через Турцию перед запланированным на июнь ремонтом газопровода.
Однако, как заметил один из экспертов, с которым говорило FT, вряд ли это преимущество России продлится долго. Летом Россия сможет переключить свой экспорт на Азию через северный морской путь. Это, по мнению эксперта, уменьшит объемы российских поставок в Европу, тогда как производство американского СПГ снова растет.
Напомним, Евросоюз хочет ввести санкции в отношении российского СПГ. Однако из-за позиции Германии решение о новом санкционном пакете ЕС затягивается.
На днях канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин затягивает решение о новых санкциях против РФ.
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