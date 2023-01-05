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Палата представителей США перенесла выборы спикера после шести провалов голосования

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Вашингтон, Четверг 05 января 2023 05:53
Палата представителей США перенесла выборы спикера после шести провалов голосования Фото: Палата представителей США перенесла выборы спикера (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В среду, 4 января, лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти снова не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера, голосование перенесли на 12:00 четверга (19:00 по Киеву).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Маккарти в шестой раз за два дня не набрал достаточного количества голосов, чтобы стать следующим спикером.

Подсчет голосов в этом раунде не изменился по сравнению с предыдущими двумя: Маккарти набрал 201 голос, представитель Демократической партии Хаким Джеффрис набрал 212 голосов, а Байрон Дональдс, которого протрамповское крыло партии выдвинуло против МакКарти, набрал 20 голосов.

Палата представителей решила объявить перерыв до 20:00 по местному времени.

Ранее РБК-Украина рассказала, почему в США не могут выбрать спикера Палаты представителей и чем это грозит нашей стране.

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