Впервые за 13 лет. Турция едет на заседание министров Лиги арабских государств, - Reuters

Издание отмечает, ссылаясь на собственные анонимные источники, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретится с представителями стран-членов Лиги на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

В материале отметили, что Турция, осудившая действия Израиля и поддержавшая обвинение против него в Международном суде, за последние годы имела напряженные отношения с некоторыми членами Лиги арабских государств. Сообщается, что, несмотря на это, Анкара смогла улучшить отношения с Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией, оставаясь в конфликте с другими странами, в частности Сирией.

После начала войны в Газе Турция присоединилась к общей контактной группе Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества по прекращению конфликта. По словам турецкого дипломатического источника Reuters, приглашение Фидана на эту встречу демонстрирует рост интереса к региональной роли Турции и ее желание укрепить сотрудничество с арабским миром.

Турция также ведет переговоры с Советом сотрудничества Персидского залива (GCC) по соглашению о свободной торговле до конца года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламские страны объединиться против угрозы израильского так называемого "экспансионизма".

Лига арабских государств

Лига арабских государств (ЛАД) - это региональная организация, основанная в 1945 году для укрепления сотрудничества между арабскими странами. Ее главная цель – содействовать политическому, экономическому, культурному и социальному сотрудничеству между государствами-членами.

В состав Лиги входят 22 страны, включая Египет, Саудовскую Аравию, Ирак, Сирию и другие арабские государства Ближнего Востока и Северной Африки. Организация играет важную роль в разрешении конфликтов, в частности, в Палестино-израильском вопросе и других региональных кризисах.

Турция не является членом Лиги, однако она поддерживает отношения со многими государствами-членами и активно сотрудничает с ними на разных уровнях, особенно в экономической, политической и сферах безопасности. В некоторых случаях Турция принимает участие во встречах ЛАГ в качестве наблюдателя или партнера для обсуждения общих региональных вызовов.

Среди главных причин, почему 13 лет Турция не участвовала в заседаниях Лиги, есть: напряженные отношения с Египтом после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в 2013 году и прихода к власти Абдель-Фаттаха ас-Сиси; Сирийский кризис; сложные отношения с ОАЭ и Саудовской Аравией из-за поддержки различных сил в региональных конфликтах, в частности в Ливии и Катаре, а также из-за борьбы за влияние в регионе.