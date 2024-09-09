Вперше за 13 років. Туреччина їде на засідання міністрів Ліги арабських держав, - Reuters

Видання зазначає, посилаючись на власні анонімні джерела, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрінеться з представниками країн-членів Ліги на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

У матеріалі зауважили, що Туреччина, яка засудила дії Ізраїлю та підтримала звинувачення проти нього в Міжнародному суді, останніми роками мала напружені відносини з деякими членами Ліги арабських держав. Повідомляється, що не дивлячись на це, Анкара змогла покращити відносини з Єгиптом, ОАЕ та Саудівською Аравією, залишаючись у конфлікті з іншими країнами, зокрема Сирією.

Після початку війни в Газі Туреччина приєдналася до спільної контактної групи Ліги арабських держав та Організації ісламського співробітництва для припинення конфлікту. За словами турецького дипломатичного джерела Reuters, запрошення Фідана на цю зустріч демонструє зростання інтересу до регіональної ролі Туреччини та її бажання зміцнити співпрацю з арабським світом.

Туреччина також веде переговори з Радою співробітництва Перської затоки (GCC) щодо угоди про вільну торгівлю до кінця року. Президент Реджеп Таїп Ердоган закликав ісламські країни об’єднатися проти загрози ізраїльського так званого "експансіонізму".

Ліга арабських держав

Ліга арабських держав (ЛАД) - це регіональна організація, заснована в 1945 році для зміцнення співпраці між арабськими країнами. Її головна мета - сприяти політичній, економічній, культурній та соціальній співпраці між державами-членами.

До складу Ліги входять 22 країни, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію, Ірак, Сирію та інші арабські держави Близького Сходу та Північної Африки. Організація відіграє важливу роль у вирішенні конфліктів, зокрема в Палестино-ізраїльському питанні та інших регіональних кризах.

Туреччина не є членом Ліги, однак вона підтримує відносини з багатьма державами-членами та активно співпрацює з ними на різних рівнях, особливо в економічній, політичній та безпековій сферах. У деяких випадках Туреччина бере участь у зустрічах ЛАД як спостерігач або партнер для обговорення спільних регіональних викликів.

Серед головних причин, чому 13 років Туреччина не брала участі у засіданнях Ліги, є: напружені відносини з Єгиптом після повалення президента Єгипту Мухаммеда Мурсі в 2013 році і приходу до влади Абдель-Фаттаха ас-Сісі; Сирійська криза; складні відносини з ОАЕ та Саудівською Аравією через підтримку різних сил у регіональних конфліктах, зокрема в Лівії та Катарі, а також через боротьбу за вплив у регіоні.