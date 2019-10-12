Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" до держвласності недоцільне, - журналісти

Фото: Укртелеком (ukrtelecom.ua)

Реприватизація може стати вкрай негативним сигналом для світового інвестиційного співтовариства

Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" до держвласності може призвести до втрати довіри з боку потенційних іноземних та вітчизняних інвесторів, на участь яких розраховує уряд у своїй програмі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю на "Дзеркалі тижня".

На думку автора, реприватизація - вкрай негативний сигнал для світового інвестиційного співтовариства, котре сьогодні прискіпливо спостерігає за процесами роздержавлення підприємств в Україні.

Зазначається, що без участі приватного капіталу підняти національну економіку на даний час неможливо. Саме тому у програмі уряду заплановано залучення 50 млрд доларів іноземних інвестицій. Ці плани мають підґрунтя. З одного боку, в Україні є ще багато державних підприємств, які можна успішно приватизувати, а з іншого – іноземний капітал цікавиться Україною, пише автор.

"Зараз на порозі в Україну стоїть ціла армія …інвесторів, готових вкладати… Вони добре розуміють, що молода держава з економікою, яка формується, зі зростаючими ринками - прекрасний плацдарм для найамбітніших проектів. Якщо до цього додати унікальне географічне положення, яке, по суті, робить Україну сполучним мостом між східною і західною економіками - з колосальним логістичним та транспортним потенціалом, - стає зрозумілим, чому нашу країну інвестори вносять в перші рядки своїх інтересів", - йдеться у матеріалі.

В той же час Україна ризикує залишитись без багатомільярдних інвестицій, якщо буде продовжуватись тема реприватизації найбільших підприємств – "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Їх роздержавлення свого часу не лише наповнило казну безпрецедентними надходженнями (10,6 млрд та 24,2 млрд грн відповідно), а й дало можливість забезпечити сталий розвиток самих підприємств, нагадує автор матеріалу.

Для того, щоб інвестори наважилися йти в Україну і запланована масштабна приватизація, під час якої очікується продаж понад 1000 великих та малих державних підприємств, відбулася, варто надсилати бізнесу переконливі позитивні сигнали. У нинішній ситуації навіть розмови щодо можливої реприватизації "Криворіжсталі" або "Укртелекому" не є доцільними та шкодять, підкреслює автор матеріалу.

"Той, хто має намір зайти до нас з капіталом, навряд чи буде поглиблюватися, чому саме держава пішла на реприватизацію. Він побачить тільки своє: держава відбирає у бізнеса підприємство, яке перед цим сама ж йому і запропонувала викупити. Погодьтеся, в такій атмосфері наївно розраховувати на приплив 50 млрд доларів інвестицій за п'ять років", - акцентується у дослідженні.