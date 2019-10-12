Возврат "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность нецелесообразен, - журналисты

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Реприватизация может стать крайне негативным сигналом для мирового инвестиционного сообщества

Возврат "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность может привести к потере доверия со стороны потенциальных иностранных и отечественных инвесторов, на которых рассчитывает правительство в своей программе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью на "Зеркале недели".

По мнению автора материала, реприватизация - крайне негативный сигнал для мирового инвестиционного сообщества, которое сегодня придирчиво наблюдает за процессами разгосударствления предприятий в Украине.

Отмечается, что без участия частного капитала поднять национальную экономику на данное время невозможно. Именно поэтому в программе правительства запланировано привлечение 50 млрд долларов иностранных инвестиций. Эти планы имеют подоплеку. С одной стороны, в Украине есть еще много государственных предприятий, которые можно успешно приватизировать, а с другой – иностранный капитал интересуется Украиной, пишет автор.

"Сейчас на пороге в Украину стоит целая армия ...инвесторов, готовых вкладывать... Они хорошо понимают, что молодое государство с экономикой, которая формируется, с растущими рынками - прекрасный плацдарм для самых амбициозных проектов. Если к этому добавить уникальное географическое положение, которое, по сути, делает Украину связующим мостом между восточной и западной экономиками - с колоссальным логистическим и транспортным потенциалом, - становится понятным, почему нашу страну инвесторы вносят в первые строчки своих интересов", - говорится в материале.

В то же время Украина рискует остаться без многомиллиардных инвестиций, если будет продолжаться тема реприватизации крупнейших предприятий – "Криворожстали" и "Укртелекома". Их разгосударствление в свое время не только наполнило казну беспрецедентными поступлениями (10,6 млрд и 24,2 млрд грн соответственно), но и дало возможность обеспечить устойчивое развитие самих предприятий, напоминает автор материала.

Для того, чтобы инвесторы решились идти в Украину и запланированная масштабная приватизация, во время которой ожидается продажа более 1000 больших и малых государственных предприятий, состоялась, стоит присылать бизнесу убедительные позитивные сигналы. В нынешней ситуации даже разговоры о возможной реприватизации "Криворожстали" или "Укртелекома" не являются целесообразными и вредят, подчеркивает автор материала.

"Тот, кто намерен зайти к нам с капиталом, вряд ли будет углубляться, почему именно государство пошло на реприватизацию. Он увидит только свое: государство отбирает у бизнеса предприятие, которое перед этим само же ему и предложило выкупить. Согласитесь, в такой атмосфере наивно рассчитывать на приток 50 млрд долларов инвестиций за пять лет", - акцентируется в исследовании.